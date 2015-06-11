Президент заявив, що план будівництва фортифікаційних споруд виконали майже на 90%
19:19, 11 червня 2015Війна
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Порошенко каже, що план-графік поступово виконується.
Порошенко розповів про виконання плану з будівництва фортифікаційних споруд / Фото УНІАН
Президент України Петро Порошенко повідомив, що середній рівень виконання плану-графіку будівництва фортифікаційних споруд становить 87%.
Про це він заявив, виступаючи перед активом Донецької області.
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«Середній рівень виконання плану-графіку складає 87%», - сказав він.
Як повідомляв УНІАН, Петро Порошенко повідомив після огляду, що всього заплановано будівництво близько 300 фортифікаційних споруд. 100 опорних пунктів вже повністю готові. Ця робота проводиться Збройними силами у взаємодії з певними місцевими адміністраціями. Кожна з 21-ї обласної державної адміністрації виконує певний обсяг робіт.
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