Президент заявив, що план будівництва фортифікаційних споруд виконали майже на 90%

Президент України Петро Порошенко повідомив, що середній рівень виконання плану-графіку будівництва фортифікаційних споруд становить 87%.

Про це він заявив, виступаючи перед активом Донецької області.

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«Середній рівень виконання плану-графіку складає 87%», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Петро Порошенко повідомив після огляду, що всього заплановано будівництво близько 300 фортифікаційних споруд. 100 опорних пунктів вже повністю готові. Ця робота проводиться Збройними силами у взаємодії з певними місцевими адміністраціями. Кожна з 21-ї обласної державної адміністрації виконує певний обсяг робіт.