ОБСЄ констатує погіршення ситуації на лінії зіткнення на Донбасі

Це погіршення триває з кінця квітня, сказав заступник голови спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александер Хуг, передає радіо "Свобода". Постійно зростає число поранених і загиблих серед цивільного населення, а це свідчить про посилення напруженості і активності бойових дій на лінії зіткнення й поза нею, сказав він.

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Зокрема, заявив він, виникає дедалі більше гарячих точок у раніше спокійних місцях, зростає число випадків використання важких озброєнь, у першу чергу реактивних систем залпового вогню, які вже протягом якогось часу не використовувалися.

Це зростання рівня насильства з обох сторін викликає дуже велику стривоженість, наголосив Александр Хуг.

За його словами, дотримання режиму припинення вогню, і вимогу відведення важких озброєнь, закріплену в мінських домовленостях, порушують обидві сторони.