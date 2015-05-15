Бойовики та українські військові обмежують свободу переміщення спостерігачів у зоні АТО - ОБСЄ

Заступник керівника Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Олександр Хуг констатує обмеження свободи переміщення членів місії з боку як незаконних збройних формувань, так і українських військових.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу.

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«В доступы у деякі місця місії було відмовлено, однак вона продовжує свою роботу», - сказав Хуг.

За його словами, свободу переміщення місії обмежують з обох сторін. «Нас обмежують у нашому русі. Це стосується обох сторін - тієї, яка під «ЛНР» і «ДНР», і тієї, яка під контролем українського уряду», - сказав Хуг.

Як раніше повідомляв УНІАН, ОБСЄ вважає, що система перепусток, яка діє в зоні АТО, обмежує можливості людей, що проживають на цих територіях, покинути зону конфлікту.