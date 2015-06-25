Дніпропетровщина першою завершила будівництво фортифікаційних споруд у зоні АТО

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Дніпропетровської облдержадміністрації з посиланням на в.о. заступника голови Дніпропетровської ОДА Миколу Зенцева.

27 захисних об’єктів за три місяці будівельники області звели впродовж 100 км – це найбільша протяжність оборонних споруд, що зводяться регіонами України.

Фортифікаційні споруди – це складний комплекс з опорними пунктами та інженерними загорожами, окопами та спеціальними укриттями для техніки та особового складу. Для їхнього будівництва було використано понад 2,6 тис. залізобетонних виробів, більше 4,6 тис. куб. м лісу, задіяні 74 одиниці будівельної техніки. На ці роботи було витрачено 47 млн грн з державного бюджету.

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Зводили фортифікаційні споруди понад 800 будівельників та 20 підприємств Дніпропетровської області. Заводи, що поставляли матеріали та залізобетонні конструкції, працювали у цілодобовому режимі.

За словами Зенцева, перед початком робіт на об’єкті силами головного управління ДСНС у Дніпропетровській області було розміновано більше 2 тис. га території.

Неодноразово об’єкти будівництва обстрілювалися. Зокрема, 3 червня, під час загострення ситуації в Мар’янці, 6 об’єктів потрапили на лінію вогню.

Робота над фортифікаційними спорудами буде продовжена в плані їхнього удосконалення, підвищення їхньої обороноздатності.