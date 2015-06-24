Вночі проросійські найманці з танків обстріляли Мар’їнку, по Широкиному вдарили з гранатометів

Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.

"Найпопулярнішими серед кремлівських найманців залишаються заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 120 мм. З них бойовики щонайменше 25 разів гатили вздовж усієї лінії розмежування сторін. Окрім того, зафіксовані численні випадки застосування противником артилерійських систем калібру 122 та 152 мм", - йдеться в повідомленні.

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Як зазначається, найскладніша ситуація залишається в районі Донецька, зокрема на підступах до н.п. Мар’їнка, Піски та Опитне. Також на Луганщині тривали обстріли Станиці Луганської, Сокільників, Щастя. А поблизу Артемівська від ворожого вогню потерпали Ленінське, Лозове, Кірове та інші населені пункти.

Згідно з повідомленням, після опівночі активність російсько-терористичних військ дещо знизилась. Вночі вони вчергове обстріляли з танків Мар’їнку. Зі стрілецької зброї та гранатометів вдарили по Опитному й Красногорівці, що біля Донецька, а також по Широкиному.

Впродовж ночі над позиціями сил АТО вели розвідку декілька ворожих безпілотників.