Бойовики планували виготовити БПЛА, що здатний нести до 100 кілограмів бомбового навантаження - СБУ

Як повідомляє прес-служба СБУ, деталі для "безпілотника" замовив "військовий комендант" міста Первомайськ, що на Луганщині.

"Терористи планували виготовити літак здатний нести до 100 кг бомбового навантаження для здійснення терористичних актів проти сил антитерористичної операції та мирного населення України", - йдеться в повідомленні.

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Як зазначається, співробітники спецслужби вже встановили осіб, які на замовлення терористів виготовляли та намагалися передати деталі для "безпілотника". Під час обшуків правоохоронці вилучили ключові елементи, без яких створення безпілотного літального апарату стає неможливим.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії з встановлення всіх осіб, причетних до виготовлення та постачання терористам комплектуючих.