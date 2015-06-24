СБУ: На Донбас під виглядом "гуманітарної допомоги" ввозили товари для фінансування бойовиків (фото)

Служба безпеки України спільно з Державною фіскальною службою викрили та зупинили схему ввезення під виглядом гуманітарної допомоги товарів, призначених для фінансування терористичної організації "ДНР".

Про це УНІАН повідомили у прес-службі СБУ.

"Дві "благодійні організації" отримали офіційні дозволи на доставку гуманітарної допомоги населенню на тимчасово окуповані бойовиками території. Проте, разом з гуманітарним вантажем вони ввозили й інші товари народного споживання, переважно продукти харчування, які маскували у вантажівках під дозволеною продукцією", - йдеться у повідомленні.

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Співробітники СБУ встановили, що продукти харчування незаконно поставлялися до Донецька та Горлівки. Потім товари реалізовувалися через підконтрольні бойовикам точки продажу за суттєво завищеними цінами. Частина прибутків від протиправного бізнесу спрямовувалася на фінансування незаконних збройних формувань т.зв. "ДНР".

Наразі поставки продукції на тимчасово окуповані терористами території від двох "благодійних організацій" блоковано. Служба безпеки України листом до Міністерства соціальної політики ініціювала виключення цих організацій з відповідного реєстру.