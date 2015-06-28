За тиждень бойовики понад півтисячі разів обстріляли сили АТО і мирних жителів

Всього за тиждень зафіксовано 540 випадків порушення умов припинення вогню з боку незаконних збройних формувань.

Про це повідомляє прес-центр Антитерористичної операції.

За даними прес-центру, понад половина обстрілів зафіксована в районі окупованого Донецька.

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«Загарбники продовжують відверто порушувати Мінські домовленості та застосовувати заборонене ними озброєння. При цьому, ватажки самопроголошених геоутворень безпідставно та цинічно звинувачують у скоєнні цього злочину українську сторону», - йдеться в повідомленні.