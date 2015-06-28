Бойовики обстрілювали позиції сил АТО на підступах до Маріуполя
Впродовж останньої доби бойовики 85 разів обстрілювали українських воїнів та мирні населені пункти. Найбільше від збройних провокацій бойовиків потерпають населені пункти, що розташовані неподалік Донецька.
Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці в соцмережі. Зокрема, обстріли велися по Пісках, Опитному, Красногорівці, Мар’їнці та шахті «Бутовка». "Там впродовж 27 червня було зафіксовано 45 обстрілів. Зокрема, із забороненої Мінськими домовленостями артилерії", йдеться в повідомленні.
Читайте такожОБСЄ фіксує танки бойовиків поза межами дислокації Під вогнем бойовиків залишаються позиції сил АТО на підступах до Маріуполя, а також на Луганщині та Артемівському напрямку. Бойовики постійно б’ють із майже всього наявного в них озброєння, включаючи важку заборонену артилерію й танки.
"Вже з початку цієї доби окупанти близько 15 разів обстріляли опорні пункти та блокпости українських захисників", - зазначили в прес-центрі.
Зі 120-мм мінометів і танків вони двічі били по Верхньоторецькому, що на Донецькому напрямку, а на Луганщині - по Золотому.
"Вночі кремлівські найманці нанесли потужний артилерійський удар із заборонених гаубиць калібру 152 мм по наших захисниках, які несуть службу неподалік населеного пункту Дружба", - підкреслюється в повідомленні.
На агресію ворога українські захисники відповідають точними та своєчасними ударами із озброєння, використання якого не обмежене Мінськими угодами.