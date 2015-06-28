Бойовики обстрілювали позиції сил АТО на підступах до Маріуполя

Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці в соцмережі. Зокрема, обстріли велися по Пісках, Опитному, Красногорівці, Мар’їнці та шахті «Бутовка». "Там впродовж 27 червня було зафіксовано 45 обстрілів. Зокрема, із забороненої Мінськими домовленостями артилерії", йдеться в повідомленні.

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"Вже з початку цієї доби окупанти близько 15 разів обстріляли опорні пункти та блокпости українських захисників", - зазначили в прес-центрі.

Зі 120-мм мінометів і танків вони двічі били по Верхньоторецькому, що на Донецькому напрямку, а на Луганщині - по Золотому.

"Вночі кремлівські найманці нанесли потужний артилерійський удар із заборонених гаубиць калібру 152 мм по наших захисниках, які несуть службу неподалік населеного пункту Дружба", - підкреслюється в повідомленні.

На агресію ворога українські захисники відповідають точними та своєчасними ударами із озброєння, використання якого не обмежене Мінськими угодами.