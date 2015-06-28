За день бойовики 30 разів обстріляли українських військових

Як повідомляє прес-центр Антитерористичної операції, «вночі кремлівські найманці нанесли потужний артилерійський удар із заборонених гаубиць калібру 152 мм по наших захисниках, які несуть службу неподалік н.п. Дружба».

Також 20 реактивних снарядів РСЗВ «Град» з тимчасово окупованих територій вдарили по Нижньому, що на Луганщині.

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«Впродовж дня противник активно бив із 120-мм мінометів на всіх напрямках. Зокрема, по наших позиціях на підступах до Пісків, Опитного, шахти «Бутовка» й Верхньоторецького, що неподалік Донецька. А також в районі Маріуполя - по Гранітному», - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що «по Золотому та Опитному російсько-терористичні збройні угруповання гатили з танків».

«З метою подавлення вогневих точок противника наші воїни ефективно відповідали із незаборонених Мінськими угодами зразків озброєння», - підкреслили у прес-центрі.