Бойовики обстріляли Авдіївку, поранено одного мирного мешканця

Наразі відомо про одного постраждалого мирного жителя, повідомляє прес-служба ГУ МВС України в Донецькій області.

На місці працювала слідчо-оперативна група Авдіївського міськвідділу міліції.

«29-річний молодий чоловік отримав осколкове поранення гомілки. Йому надано медичну допомогу», - повідомив т.в.о. начальника Авдіївського МВ Анатолій Ковальчук.

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Інформація про потерпілих уточнюється.

Як повідомляв УНІАН раніше, у Луганській області за добу, 25 червня, в результаті вибуху міни і невстановленого вибухового пристрою було поранено двох мирних жителів.