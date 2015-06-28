Бойовики обстріляли Авдіївку, поранено одного мирного мешканця
22:18, 28 червня 2015Війна
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Сьогодні, 28 червня, бойовики здійснили обстріл Авдіївки. Снаряди влучили у селище Хімік.
REUTERS
Наразі відомо про одного постраждалого мирного жителя, повідомляє прес-служба ГУ МВС України в Донецькій області.
На місці працювала слідчо-оперативна група Авдіївського міськвідділу міліції.
«29-річний молодий чоловік отримав осколкове поранення гомілки. Йому надано медичну допомогу», - повідомив т.в.о. начальника Авдіївського МВ Анатолій Ковальчук.
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Інформація про потерпілих уточнюється.
Як повідомляв УНІАН раніше, у Луганській області за добу, 25 червня, в результаті вибуху міни і невстановленого вибухового пристрою було поранено двох мирних жителів.
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