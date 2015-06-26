На Луганщині через вибух міни та вибухового пристрою поранено двох мирних жителів

Як сказано в повідомленні прес-служби голови Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Геннадія Москаля, вчора після обіду в околицях Станиці Луганської в урочищі "Крива", де місцеві жителі випасають худобу, вибухнула закладена невідомими особами протипіхотна міна. Важкі поранення дістала 74-річна жінка, а її корова, яка наступила на міну, загинула. Жінку доставили до районної лікарні, зараз за її життя борються медики.

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Ще один схожий інцидент стався ввечері в селі Широка Станично-Луганського району. Молода пара, прогулюючись на околиці села, знайшла пакет і взяла із собою додому. Під час спроби його відкрити пролунав вибух, у результаті якого 29-річний чоловік дістав осколкові поранення рук. Пораненого госпіталізовано, рани не важкі, загрози життю немає.

Разом з тим, за даними Москаля, у ніч на п'ятницю Станиця зазнала двох обстрілів з мінометів, стрілецької зброї, включаючи гранатомети і великокаліберні кулемети. Перший обстріл почався о 21.00 і закінчився опівночі, другий тривав з 3.00 до 5.00. За попередніми даними, постраждалих немає, детальнішу інформацію про наслідки обстрілів наразі з'ясовують.