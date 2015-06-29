Вночі бойовики посилили обстріли в зоні АТО
Військові кажуть, що ситуація в зоні проведення АТО залишається напруженою й навіть загострилася на деяких напрямках.
Вчора, 28 червня, з 18 години вечора до опівночі бойовики близько 70 разів обстріляли позиції сил АТО та населені пункти, а всього за добу - 101 раз.
Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.
"В районі Донецька із 82 та заборонених 120-мм мінометів багаторазово були обстріляні Красногорівка, Мар’їнка, Авдіївка, Опитне та шахта «Бутовка». Били по цих населених пунктах і ворожі танки", - повідомляють у штабі.
Натомість на Луганщині вогонь з мінометів і гранатометів вівся по Станиці Луганській, Золотому, Кримському та Новотошківському, а також в районі Артемівська - біля Кірового, Майорська та Ленінського. Біля Новотошківського сили АТО виявили групу з 35 бойовиків і вступили з ними в бій. Зазнавши втрат, терористи відступили.
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"На підступах до Маріуполя російсько-терористичні війська 6 разів били із заборонених Мінськими домовленостями 120-мм мінометів, гранатометів та стрілецької зброї", - повідомили військові.
Також у штабі додають, що після опівночі бойовики продовжили відкривати вогонь. Більшість із 15 обстрілів були зафіксовані поблизу Донецька.
Ситуація в зоні проведення АТО залишається напруженою, з певними ознаками загострення на деяких напрямках. Проте контрол...Posted by Прес-центр АТО on 28 червня 2015 р.