Бойовики збільшили кількість обстрілів позицій прикордонників

Про це йдеться у повідомленні на сайті Державної прикордонної служби України.

”Російські найманці 6 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових”, - зауважили у відомстві.

Так, бойовики тричі здійснили обстріли блокпосту ”Золоте” зі стрілецької зброї, ГП-25 і кулеметів. Прикордонники та військовослужбовці ЗСУ відкривали вогонь у відповідь та змусили ворога відступити.

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Крім того, двічі терористи обстріляли блокпост ”Майорське” з мінометів та стрілецької зброї.

Також бойвики обстріляли зі стрілецької зброї блокпост ”Мар’їнка”, на якому несуть службу прикордонники та військовослужбовці ЗСУ. Постраждалих немає.