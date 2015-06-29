Бойовики збільшили кількість обстрілів позицій прикордонників

12:06, 29 червня 2015
Війна
257 0

Впродовж минулої доби зросла кількість обстрілів прикордонників з боку незаконних збройних формувань.

dpsu.gov.ua

Про це йдеться у повідомленні на сайті Державної прикордонної служби України.

”Російські найманці 6 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових”, - зауважили у відомстві.

Так, бойовики тричі здійснили обстріли блокпосту ”Золоте” зі стрілецької зброї, ГП-25 і кулеметів. Прикордонники та військовослужбовці ЗСУ відкривали вогонь у відповідь та змусили ворога відступити.

Читайте такожБойовики "ДНР" обстріляли гуманітарний конвой місії Червоного Хреста

Крім того, двічі терористи обстріляли блокпост ”Майорське” з мінометів та стрілецької зброї.

Також бойвики обстріляли зі стрілецької зброї блокпост ”Мар’їнка”, на якому несуть службу прикордонники та військовослужбовці ЗСУ. Постраждалих немає.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter