СММ зафіксувала високу активність бойовиків в районі Донецька

Про це йдеться в звіті СММ ОБСЄ станом на 19:30 28 червня, опублікованому в понеділок увечері, пише Українська правда.

"Всередині і навколо Донецького аеропорту спостерігається підвищена бойова активність; ситуація навколо Широкино була відносно спокійною, і СММ підтвердила повідомлення преси, що в селі не залишилося цивільних. СММ спостерігає затримання цивільних осіб, що намагаються перетнути контрольно-пропускний пункт в Зайцеве", - повідомляється в звіті.

Всередині і навколо Донецького аеропорту, СММ помітила збільшення числа порушень режиму припинення вогню, у порівнянні з останніми днями. Протягом години опівдні 28 червня, СММ нарахувала 139 вибухів. Крім того, СММ чула залпи стрілецької зброї в поєднанні з кулеметним вогнем.

У штаб-квартирі Спільного центру з контролю і координації (СЦКК) в м.Соледар (під контролем уряду, в 75 км на північ від Донецька), спецмісіі представили два журнали порушень припинення вогню від 26 червня, складені незалежно один від одного представниками ЗСУ та ЗС РФ в СЦКК. В обох журналах більше число кількості порушень режиму припинення вогню приписується "ДНР" та "ЛНР".

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У Макіївці, СММ спостерігали конвой з 25 великих (32-тонних) цивільних вантажівок у супроводі військової вантажівки "ДНР" наприкінці колони. Всі автомобілі рухалися в бік Донецька. Як мінімум, дві вантажівки мали номерні знаки РФ, більшість вантажівок було з прикритими номерними знаками. Вантажівки рухалися повільно, і вантажні відсіки були покриті брезентом, проте вони, як здалося спостерігачам, везли важкий вантаж, але СММ не могли побачити природу вантажу.

Раніше УНІАН повідомляв, що бойовики здійснили обстріл спостерігачів місії ОБСЄ, та звинуватили в цьому українських військових.