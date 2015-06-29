Бойовики обстріляли місію ОБСЄ та звинуватили у цьому українських військових - штаб АТО

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці в Facebook.

Зокрема, штаб АТО зазначає, що сьогодні, 29 червня, в деяких ЗМІ з’явилася інформація про те, що українські військові обстріляли з мінометів представників наглядової місії ОБСЄ в районі населеного пункту Безіменне, який на разі перебуває під тимчасовою окупацією російсько-терористичних військ.

«Обстріл представників місії ОБСЄ дійсно відбувся близько третьої години дня в районі н.п. Безіменне. Утім до цієї брутальної провокації військовослужбовці ЗС України та НГ України не мають жодного відношення», - йдеться в повідомленні.

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Керівництво сектору «М» з усією відповідальністю заявляє, що обстріл представників ОБСЄ здійснили бойовики, відкривши вогонь з мінометів калібру 120 мм по наглядачам міжнародної організації, коли вони прямували з міста Новоазовськ через н.п. Безіменне близько третьої години дня. Водночас в цей самий час були обстріляні позиції наших військ у н.п. Широкіне.

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В штабі АТО запевнили, що українські війська не могли брати участь у цій злочинній події через те, що н.п. Бензіменне відділяє від позицій наших військ близько десяти кілометрів, а міномети калібру 82 мм на таку відстань фізично не можуть здійснювати обстріли. При уьому, міномети калібру 120 мм Збройні Сили України відвели від переднього краю на відстані обумовлені Мінськими домовленостями. «Тож, подібні заяви - це чергова цинічна спроба проросійських бойовиків перевернути все з ніг на голову. Це чергова спроба з їхнього боку пошуку приводів для початку активізації активних бойових дій», - заявили українські військові.

Бойовики обстріляли місію ОБСЄ, звинувативши в цьому українських військовихСьогодні, 29 червня, в деяких ЗМІ з’явилася... Posted by Прес-центр АТО on Monday, June 29, 2015

Як повідомляв УНІАН раніше, прес-центр АТО повідомив, що у зоні антитерористичної операції бойовики продовжують нарощення своїх угруповань, проводять ротацію особового складу в окремих підрозділах та приховано переміщують військову техніку ближче до лінії розмежування.