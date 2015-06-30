"Азов" продовжує захищати Широкине, з якого втекли всі мирні мешканці

15:31, 30 червня 2015
Війна
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У Широкиному під Маріуполем тривають регулярні бойові дії.

Бійці Азову в Широкиному / Фото УНІАН

За останніми даними ОБСЄ, селище залишили всі мирні мешканці, у ньому зруйновано понад 80% будівель.

Читайте такожБойовики обстріляли місію ОБСЄ та звинуватили у цьому українських військових - штаб АТОШирокине є однією з найгарячіших точок фронту, бої та провокації з боку бойовиків тут тривають безперервно. Захищають селище бійці полку "Азов".

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