"Азов" продовжує захищати Широкине, з якого втекли всі мирні мешканці

За останніми даними ОБСЄ, селище залишили всі мирні мешканці, у ньому зруйновано понад 80% будівель.

Читайте такожБойовики обстріляли місію ОБСЄ та звинуватили у цьому українських військових - штаб АТОШирокине є однією з найгарячіших точок фронту, бої та провокації з боку бойовиків тут тривають безперервно. Захищають селище бійці полку "Азов".