ОБСЄ: з Широкиного виїхали всі мирні жителі

Про це повідомляють представники ОБСЄ у своєму щоденному звіті, опублікованому після відвідин селища, передає "Новое время". "Представники моніторингової місії ОБСЄ відвідали Широкине і підтвердили повідомлення ЗМІ про те, що всі мирні жителі покинули населений пункт", - йдеться в звіті.

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При цьому, в ОБСЄ зазначили, що бойовики все частіше обстрілюють українські позиції в Широкиному, на даний момент в селищі зруйновано приблизно 80% житлових будинків.

Спостерігачі також повідомили про загострення ситуації поблизу донецького аеропорту. Так, починаючи з полудня неділі, 28 червня, ОБСЄ нарахувала 139 вибухів біля донецького аеропорту.

Нагадаємо, бойовики 29 червня, близько трьох годин дня в районі населеного пункту Безіменне Донецької області обстріляли місію ОБСЄ, звинувативши в цьому українських військових.