На окупованій Луганщині під електровозом підірвали колію
11:16, 01 липня 2015Війна
613 0
Вибух стався на важливому перегоні між Росією і Дебальцевим.
На перегоні Дар'ївка - Вальянівський підірвали колію
Про це повідомляє ТСН.uа.
Вчора ввечері на залізничному перегоні Дар'ївка – Вальянівський на окупованій бойовиками Луганщині підірвали колію.
Вибух стався в Свердловському районі області. Електровоз загорівся, але незабаром його загасили.
Зазначається, що електровоз був без вагонів, сталося невелике загоряння, яке швидко загасили, сходження з рейок не було.
Читайте такожБойовики підірвали стратегічно важливу гілку залізниці у Луганській області
Пошкоджений перегін – частина залізничної ділянки між Росією і Дебальцевим.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter