На окупованій Луганщині під електровозом підірвали колію

Про це повідомляє ТСН.uа.

Вчора ввечері на залізничному перегоні Дар'ївка – Вальянівський на окупованій бойовиками Луганщині підірвали колію.

Вибух стався в Свердловському районі області. Електровоз загорівся, але незабаром його загасили.

Зазначається, що електровоз був без вагонів, сталося невелике загоряння, яке швидко загасили, сходження з рейок не було.

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Пошкоджений перегін – частина залізничної ділянки між Росією і Дебальцевим.