На Луганщині підірвали залізницю, рух потягів зупинено

Невідомі вночі підірвали залізничну колію на 47-му кілометрі дільниці «Сентянівка – Шипилове» поблизу с. Оріхове, що на самій лінії розмежування в Попаснянському районі Луганської області.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі голови Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Геннадія Москаля.

Вибухівку закладено й приведено в дію в час, коли на цій ділянці не було поїздів, тому обійшлося без постраждалих. Однак залізничний рух тут зараз неможливий, підкреслив Москаль.

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Зазначається, що це вже п’ятий подібний підрив залізниці в цій місцевості. Колія використовується для залізничних перевезень на окуповані території й назад.