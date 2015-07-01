Військовим в зоні АТО заборонили користуватися мобільними без дозволу командира

За закон "Про внесення зміни до статті 143 Статуту внутрішньої служби Збройних сил України" (№ 2531) проголосували 244 із 354 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

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Законом передбачено, що порядок зберігання і користування особистими фотоапаратами, магнітофонами, радіоприймачами, мобільними телефонами, іншими засобами мобільного зв’язку та передачі інформації, комп’ютерною та іншою побутовою радіоелектронною технікою для військовослужбовців, які виконують обов’язки військової служби, встановлює командир військової частини.

Як сказано у законі, "військовослужбовцям, що виконують обов’язки військової служби, забороняється користуватися особистими засобами мобільного зв’язку: у районах проведення антитерористичної операції; в умовах надзвичайного стану чи під час дії особливого періоду на територіях, де ведуться бойові дії".