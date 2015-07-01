СБУ запобігла передачі бойовикам карт із даними про сили АТО

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, мешканці Рубіжного збирали та передавали терористу «ЛНР» на прізвисько «Шаман» інформацію про місця розташування і маршрути пересування військової техніки та військовослужбовців Збройних сил України.

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Під час обшуків у зловмисників вилучено друковані карти, на яких були нанесені позиції сил АТО та розташування блокпостів, гранати РГД-5 із запалами та патрони калібру 5,45 мм.

Крім того, у селищі Кірове Дзержинського району Донецької області співробітники СБУ затримали бойовика, який брав участь у бойових діях на боці терористів «ДНР». У нього вилучено гранатомет РПГ-22, гранати Ф-1, РГД-5 та РГО, велику кількість набоїв.