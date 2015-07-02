Попри заяви про демілітаризацію, бойовики продовжили обстрілювати Широкине

Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці в соцмережі. "Відносне зменшення активності російсько-терористичних бандформувань вчора вдень тривало не довго. До опівночі бойовики ще понад 30 разів порушили умови припинення вогню на різних ділянках лінії розмежування сторін", - йдеться в повідомленні.

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За даними прес-центру, знову під вогнем опинились Піски та Мар’їнка, що неподалік окупованого Донецька. Бойовики гатили із мінометів різних калібрів та гранатометів. "На цьому ж напрямку зі 122-мм гаубиць також було обстріляно Первомайське, а з мінометів калібру 120 мм – Славне й Тарамчук", - йдеться в повідомленні.

В Луганській області, застосовуючи міномети, ПТРК, стрілецьку зброю та гранатомети, кремлівські найманці вдарили по Новотошківському, Станиці Луганській, Кримському та Золотому.

"В районі Маріуполя танки й міномети проросійських бандформувань гатили по Старогнатівці. А близько опівночі злочинці нанесли артилерійській удар з потужних гаубиць калібру 122 та 152 мм по околицях Бердянського. Водночас, порушуючи власні обіцянки про демілітаризацію, бойовики самопроголошених псевдогеоутворень й далі б’ють по Широкиному", - зазначили в прес-центрі.

"З початку цієї доби бойовики ще 10 разів обстріляли наші позиції. Сили АТО, в свою чергу, дають бойовикам адекватну та ефективну відповідь, застосовуючи незаборонене домовленостями озброєння", - підсумували в прес-центрі.