Вночі бойовики почали обстріл Щастя - ЗМІ
02:08, 26 червня 2015Війна
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Після півночі бойовики почали обстріл Щастя.
REUTERS
Про це повідомляє informator.lg.ua з посиланням на закрите джерело в Збройних силах України.
Відзначається, що снаряди бойовиків лягають біля місцевої автостанції. Уточнимо, що там ведеться цілодобова торгівля. Кількість постраждалих з'ясовується.
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Раніше УНІАН повідомляв, що в четвер ввечері бойовики в 13-е за день обстріляли позиції сил АТО в районі Широкіно.
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