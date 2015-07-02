З полону бойовиків звільнили ще двох українських військових - Порошенко

18:56, 02 липня 2015
Війна
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Президент України Петро Порошенко повідомив про звільнення з полону двох українських військовослужбовців.

Фото УНИАН

Про це він написав у Twitter.

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"Щойно звільнено з полону воїнів - Романа Капація з 28 розвідувальної бригади і Вадима Бабенка з 80 аеромобільної бригади. Слава Україні!" - зазначив глава держави.

Раніше УНІАН повідомляв, що у полоні бойовиків на Донбасі перебувають 270 осіб, майже третина яких - мирні жителі.

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