З полону бойовиків звільнили ще двох українських військових - Порошенко
18:56, 02 липня 2015Війна
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Президент України Петро Порошенко повідомив про звільнення з полону двох українських військовослужбовців.
Президент заявив про звільнення військових з полону / Фото УНІАН
Про це він написав у Twitter.
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"Щойно звільнено з полону воїнів - Романа Капація з 28 розвідувальної бригади і Вадима Бабенка з 80 аеромобільної бригади. Слава Україні!" - зазначив глава держави.
ПП: Щойно звільнено з полону воїнів - Романа Капація з 28 розвідувальної бригади і Вадима Бабенка з 80 аеромобільної бригади. Слава Україні!
— Петро Порошенко (@poroshenko) July 2, 2015
Раніше УНІАН повідомляв, що у полоні бойовиків на Донбасі перебувають 270 осіб, майже третина яких - мирні жителі.
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