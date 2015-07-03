"Азов" озвучив втрати обох сторін у боях в Широкиному

Як повідомляє Азов на своїй сторінці у Facebook з посиланням на народного депутат Андрія Білецького, про це свідчать дані радіоперехоплень.

"Ворог відійшов з Широкиного. Широкине – Україна!!! Це сталося не тому, що хтось підписав Мінськ-2,3,4, а тому, що від початку Азовського зимового наступу ворог втратив вбитими, пораненими і полоненими в Широкиному більше ніж 800 бойовиків", - сказав він.

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Разом з тим, за його словами, з зими у Широкиному загинули більше 60 бійців АТО.

"Ми всі заплатили ціну: більше ніж 60 - вбитими та 200 - пораненими. Але розмови про взяття Маріуполя вщухли", - наголосив Білецький.

Як повідомляв УНІАН, проросійські бойовики відступили від селища Широкине, що під Маріуполем на Донеччині.

Про це повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Олександр Мотузяник.

"На маріупольському напрямку ситуація дещо стабілізувалася. Бойовики залишили повністю зруйнований населений пункт Широкине і відступили на схід – у бік Саханки і селища Безіменного", – сказав Мотузяник.