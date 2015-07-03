Бойовики залишили Широкине - штаб АТО

Про це повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Олександр Мотузяник, передає "Радіо Свобода".

«На маріупольському напрямку ситуація дещо стабілізувалася. Бойовики залишили повністю зруйнований населений пункт Широкине і відступили на схід – у бік Саханки і селища Безіменного», – сказав Мотузяник.

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Він нагадав, що, відповідно до мінських домовленостей і додатку до постанови Верховної Ради України «Про визначення окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької і Луганської областей, в яких запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування», цей населений пункт має контролюватися силами АТО.

«Водночас ворожі обстріли і збройні провокації тривають, але вони мають епізодичний характер і здійснювалися, переважно, у темну пору доби. НЗФ застосували важке озброєння (гармати і міномети) лише на приморській ділянці (від Сопиного до Широкиного). При цьому внаслідок безсистемного вогню, який ведуть у бойовики у селищі Чермалик, є руйнування і сильно пошкоджена інфраструктура», – додав Мотузяник.

Раніше УНІАН повідомляв, що українська сторона у Спільному центрі з контролю і координації за припиненням вогню просить ОБСЄ перевірити, чи залишили бойовики Широкине.