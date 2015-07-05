Бойовики обстріляли позиції сил АТО поблизу Щастя, Станиці Луганської та Пісок із забороненої зброї

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-центр АТО.

Так, з 18:00 вечора до опівночі 4 липня терористи 30 разів обстріляли позиції сил АТО, в тому числі з озброєння, що заборонене Мінськими домовленостями.

"О 20.00 протягом півгодини позиції сил АТО поблизу міста Щастя зазнали мінометного обстрілу бойовиків з використанням 120-мм мінометів. З 21.10 до опівночі проросійські бандформування гатили зі 120-мм мінометів та вели обстріл зі стрілецької зброї по силам АТО в районі Станиці Луганської, Новгородського. О 21.30 запалювальними мінами калібру 120-мм обстріляні позиції сил АТО поблизу н.п. Піски", - наголосили в штабі.

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Також зі стрілецької зброї обстріляли позиції сил АТО поблизу населених пунктів Авдіївка, Мар’їнка, Старогнатівка, Кримське, Опитне, Донецького аеропорту тощо.

На Луганщині зафіксували близько 10 прольотів безпілотників бойовиків.

"З нуля годин до 6 ранку сьогодні, 5 липня, бойовики вели турбуючий вогонь зі стрілецької зброї практично по всій лінії розмежування. Українські військові дають адекватну відсіч зі зброї, не забороненої Мінськими домовленостями", - додають у штабі.

Військові запевняють, що попри обстріли проросійських незаконних збройних формувань, ситуація в зоні проведення АТО знаходиться під контролем українських бійців.