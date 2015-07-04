Бойовики здійснили близько 20 обстрілів позицій сил АТО

Як повідомили в прес-центрі АТО, чотири рази зі 120-мм мінометів та різних видів стрілецької зброї обстріляно позиції в районі населеного пункту Кримське. В районі Новотошківського проросійські бандформування вели вогонь по позиціях сил АТО зі 122-мм гармат, танків, 120-мм мінометів, та стрілецької зброї.

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Зранку упродовж півгодини проросійські бойовики обстрілювали позиції поблизу Донецького аеропорту.

Протягом нинішньої доби обстріли велися поблизу Мар’їнки, Болотного, Авдіївки, Лозового, Новгородського. Близько 15.30 в районі населеного пункту Мар’їнка працював снайпер.

«Військовослужбовці сил АТО дають адекватну відповідь проросійським бойовикам зі зброї, яка не заборонена Мінськими домовленостями», - зазначили в штабі.