У Широкиному після розмінування обладнають спостережний пункт - речник АП

У селищі Широкине поблизу Маріуполя після розмінування буде обладнано спостережний пункт Спільного центру контролю і координації припинення вогню.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Олександр Мотузяник.

”Після відступу бойовиків тепер там працюють спостерігачі ОБСЄ і СЦКК. Практично усі житлові будинки та об’єкти інфраструктури зруйновані, є багато мін і розтяжок. Саме тому мирні мешканці залишили це село. Після розмінування території тут буде обладнано спільний спостережний пункт СЦКК”, - сказав Мотузяник.

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Як раніше повідомлялося, місія ОБСЄ підтвердила відхід бойовиків терористичної "ДНР" з Широкиного. Спостерігачі зазначили, що бункер бойовиків "ДНР" був вільний, а будівля, що знаходилася поруч, була у вогні. Всі позиції у селищі, які раніше займали бойовики, були вільні, в тому числі і командні пункти "ДНР".