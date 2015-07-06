У штабі звітують про стабільну ситуацію в зоні АТО, обстрілів поменшало

Про це повідомляє прес-центр АТО.

З 18-ї по 24-ту годину 5 липня проросійські незаконні збройні формування понад 20 разів вели обстріли позицій сил АТО. Двічі бойовики застосовували озброєння, що заборонено Мінськими домовленостями, йдеться у повідомленні.

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"Це сталося о 21.10 поблизу н.п. Первомайське, де протягом півгодини проросійські бандити гатили зі 122-мм артилерії й танку. Також, неподалік н.п. Піски. З 21.15 по 21.40 бойовики здійснили артилерійський обстріл зі 122-мм артилерії по позиціях сил АТО. А з 22 години у Пісках розпочався обстріл ще й з танку та стрілецької зброї", - повідомили у прес-центрі.

З нуля годин до 6-ї ранку сьогодні, 6 липня, кількість обстрілів позицій сил АТО проросійськими бандитами значно зменшилась. Зі стрілецької зброї були обстріляні Кримське та Авдіївка. Зафіксовано проліт безпілотника в небі над Луганщиною.

Натомість, за інформацією штабу АТО, почастішали випадки, коли російські найманці ведуть вогонь в бік своїх же позицій.

"Мета цих обстрілів – знову через російську брехливу пропаганду кричати фальцетом, що українські військові порушують Мінські домовленості, особливо – перед завтрашньою зустріччю контактної групи", - повідомили у прес-центрі.