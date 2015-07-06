Бойовики обстрілюють села на захід від Донецька

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко.

За його словами, на Луганському напрямку вчора протистояння між силами АТО і бойовиками розгорілося в районі Станиці Луганської та Щастя. «Перестрілки різної інтенсивності тривали практично цілий день. У Щасті поранено двоє цивільних. Ще дві «гарячі точки» – Кримське і Золоте. Водночас слід відзначити, що фактів застосування важкого озброєння на цих рубежах оборони не зафіксовано», - заявив Лисенко.

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На Донецькому напрямку противник продовжує вести «турбуючий» вогонь по українських позиціях на південь від Світлодарської агломерації. На північ і захід від Горлівки ворожих провокацій не зафіксовано.

Натомість, як зауважив речник АП з питань АТО, тривають бойові дії на захід від Донецька, на широкій ділянці фронту від Авдіївки до Мар’їнки. «Саме тут ворог зосередив найбільше важкого озброєння й активно його застосовує, внаслідок чого під ворожим вогнем опиняються і населені пункти, що знаходяться на відстані 5-10 км від лінії зіткнення», - наголосив Лисенко.