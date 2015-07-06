МВС: у Луганській області снайпер бойовиків поранив підлітка

Про це повідомляє ВЗГ УМВС України у Луганській області.

"Співробітниками слідчо-оперативної групи встановлено, що в цей проміжок часу парубок проходив біля мосту, який розташований у Станиці Луганській на лінії розмежування з окупованою територією. За попередньою інформацією, стріляв снайпер бойовиків. Хлопець отримав наскрізне вогнепальне поранення нижньої частини правої гомілки. Потерпілого доставлено до медичного закладу", - сказано у повідомленні.

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Нагадаємо, вчора повідомлялося, що за попередню добу в зоні АТО загинули п'ять українських військових.