МВС: у Луганській області снайпер бойовиків поранив підлітка
18:17, 06 липня 2015Війна
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Сьогодні, близько 13.00, біля мосту у Станично-Луганському районі був поранений шістнадцятирічний хлопець, мешканець с. Нижнє Вільхове.
REUTERS
Про це повідомляє ВЗГ УМВС України у Луганській області.
"Співробітниками слідчо-оперативної групи встановлено, що в цей проміжок часу парубок проходив біля мосту, який розташований у Станиці Луганській на лінії розмежування з окупованою територією. За попередньою інформацією, стріляв снайпер бойовиків. Хлопець отримав наскрізне вогнепальне поранення нижньої частини правої гомілки. Потерпілого доставлено до медичного закладу", - сказано у повідомленні.
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Нагадаємо, вчора повідомлялося, що за попередню добу в зоні АТО загинули п'ять українських військових.
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