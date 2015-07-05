За добу в зоні АТО загинули 5 українських військових, 10 поранені

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Олександр Мотузяник.

”За минулу добу внаслідок бойових дій п’ятеро українських військових загинули, ще 10 отримали поранення”, - сказав Мотузяник.

Він зазначив, що загибель військових сталася через підрив військового автомобіля на міні поблизу населеного пункту Донецьке Луганської області.

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За словами Мотузяника, трьом військовим, які отримали поранення, надається кваліфікована медична допомога, їх життю нічого не загрожує.

Наразі командування призначило перевірку причин і обставин цієї трагедії.