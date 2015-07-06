На Маріупольському напрямку триває бойове зіткнення сил АТО з бойовиками - штаб
На Маріупольському напрямку триває бойове зіткнення сил антитерористичної операції з групою бойовиків.
Як повідомляє прес-центр АТО у Facebook, станом на 18.00 в зоні АТО не було жодного артилерійського обстрілу українських позицій. У штабі припускають, що це пов’язано із завтрашньою зустріччю Тристоронньої контактної групи у Мінську.
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"Однак з 17.50 поблизу населеного пункту Богданівка, що на Маріупольському напрямку, триває бойове зіткнення проросійських бандитів з українськими військовими. 2 групи піхоти бойовиків чисельністю 10-15 чоловік, використовуючи стрілецьку зброю, намагаються атакувати позиції сил АТО", - сказано у повідомленні. Українські військові дають гідну відсіч ворогу.
Впродовж сьогоднішнього дня бойовики вели переважно турбуючий вогонь зі стрілецької зброї та 82-міліметрових мінометів по позиціях сил АТО в районі населеного пункту Кримське на Луганщині.
На Донецькому напрямку епіцентром обстрілів було селище Опитне поблизу Донецького аеропорту і Лозове.
Ситуація в зоні АТО цілком контролюється українськими військовими.