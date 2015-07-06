Після відходу бойовиків з Широкиного активні бойові дії перемістилися на північ від Маріуполя - штаб

Після відходу терористів з Широкиного активні бойові дії перемістилися на північ від Маріуполя, противник вчиняє збройні провокації у Миколаївці, Старогнатівці та Чермалику.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив речник Адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.

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«На Маріупольському напрямку після відходу противника з Широкиного активні бойові дії перенеслися північніше. За деякими винятками вчора бойовики здійснювали провокації лише вранці – у Миколаївці, Старогнатівці та Чермалику. Окрім стрілецької зброї, противник провів ряд обстрілів наших позицій з мінометів та гаубиць», - зазначив він.

Також Лисенко повідомив, що вчора в межах Донецької та Луганської областей зафіксовано 3 польоти ворожих безпілотників.

Як повідомляв УНІАН, 2 липня з’явилися повідомлення, що терористи залишили село Широкине поблизу Маріуполя.

3 липня голова Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александер Хуг підтвердив цю інформацію.