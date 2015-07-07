Бойовики дедалі частіше обстрілюють самі себе

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прес-офіцер штабу АТО Дмитро Гуцуляк сьогодні на брифінгу в Києві.

«Командування сил АТО наголошує, що почастішали випадки, коли російсько-терористичні війська ведуть вогонь у бік своїх же позицій. Мета цих обстрілів – дискредитувати українських військових, звинувачуючи у порушенні режиму припинення вогню», - заявив він.

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За словами Гуцуляка, бойовики постійно провокують українські війська на вогонь у відповідь. Військовослужбовці України ефективно подавляють вогневі точки російсько-терористичних бандформувань з кулеметів та гранатометів .

«Командування АТО наголошує, що українські військові суворо дотримуються Мінських домовленостей та відповідають бойовикам лише у випадку прямої загрози життю особового складу сил АТО або мирних мешканців Донбасу. При цьому наші військові застосовують зброю, яка не заборонена Мінськими домовленостями», - додав прес-офіцер.