На Донеччині бойовики обстрілювали військових з танка і мінометів - штаб

За цей час вони 26 разів обстріляли позиції сил АТО, повідомляє прес-центр АТО.

З них 4 рази – з використанням 120-мм мінометів, що заборонені Мінськими домовленостями.

Так, о 20.20 бойовики вдарили та протягом півгодини вели обстріл мінами позицій сил АТО в районі н.п. Троїцьке, що на Донеччині. О 22.30 сорок хвилин тривав обстріл в районі н.п. Піски. На Луганщині, о 21.35 бойовики обстріляли українських військових поблизу н.п. Щастя, а рівно о 22.00 – позиції сил АТО поблизу н.п. Новотроїцьке, що на Маріупольському напрямку.

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З 17.50 до 19.30 поблизу населеного пункту Богданівка, що на Маріупольському напрямку, українські військові успішно відбили напад проросійських бойовиків.

"Проросійські НЗФ провокували українських військових на вогонь у відповідь, обстрілюючи наші позиції зі стрілецької зброї. У Луганській області це відбулося в районі населених пунктів Кримське, Щастя, Станиця Луганська, Золоте. На Донеччині – поблизу н.п. Верхньоторецьке, Піски, Мар’їнка, Опитне тощо", - йдеться у повідомленні штабу.

Сьогодні, 7 липня, бойовики розпочали добу обстрілом зі 120-мм мінометів позицій сил АТО поблизу н.п. Новгородське та Павлопіль, що на Донеччині. До того ж під Павлополем о 4.10 бойовики застосували танк. "Турбуючий" вогонь зі стрілецької зброї з боку злочинців вівся в напрямку н.п. Мар’їнка, Луганське, Опитне, що на Донецькому напрямку.

"Ситуація в зоні проведення АТО знаходиться під контролем українських військових", - повідомили у прес-центрі АТО.