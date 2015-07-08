На Луганщині бойовики обстріляли "КамАЗ" сил АТО: один військовий загинув, троє поранені

Як повідомили УНІАН у прес-службі голови Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Геннадія Москаля, Лопаскине розташоване в 15 км від Трьохізбенки на лівому березі Сіверського Донця, по руслу якого проходить лінія фронту. Саме в цій місцевості періодично здійснюється контрабанда алкоголю, продуктів із контрольованою Україною території на окуповану бойовиками частину Луганської області.

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«Українські військові контролювали ділянку вздовж Сіверського Донця, щоб не допустити спроб переправлення вантажів, за що й були обстріляні з автоматів і гранатометів. Вогонь вівся з правого (окупованого) берега річки, ширина якої тут лише метрів двадцять. Один із бійців (26 років) дістав тяжкі осколкові та кульові поранення. Незабаром після госпіталізації він, на жаль, помер. Ще троє військових із пораненнями різного ступеня тяжкості перебувають у лікарні», - говориться в повідомленні.