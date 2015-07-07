Порошенко виступає за волонтерський контроль над боротьбою з корупцією в зоні АТО

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це Порошенко сказав під час зустрічі з волонтерами, на якій було обговорено питання волонтерського контролю у процесі боротьби з корупцією та контрабандою у зоні АТО.

Президент дав низку завдань, що спрямовані на подолання цього явища. «Волонтерській контроль має стати реальним механізмом боротьби із корупцією у зоні АТО. Впевнений, що спільна і скоординована діяльність із силовими структурами допоможе нам ефективно протистояти брудним ділкам, які заробляють на горі українців», – наголосив президент.

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За словами радника президента Юрія Бірюкова, який взяв участь у зустрічі, волонтери акцентували увагу Порошенка на проблемах, з якими їм довелося зіткнутися під час роботи із забезпечення Збройних сил. «Рентабельність контрабанди сягає рівня продажу наркотиків та набуває вражаючих розмірів. Там «ходять» такі гроші, що легко підкупити будь-кого. А волонтери грошей не беруть, їм за державу прикро», – сказав Бірюков.

У зустрічі взяли участь волонтери Георгій Тука (група «Народний тил»), Роман Донік і Павло Кащук (група «Комбат UA»).

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Раніше УНІАН повідомляв, що контрабанда продуктів харчування на окуповані території Донбасу становить 2,5 млрд доларів в рік.

Про це сказав бізнесмен, лідер всеукраїнського громадського об'єднання «Народна довіра» Сергій Шахов під час запису телевізійної програми «Схід + Захід» на каналі УНІАН-ТБ.