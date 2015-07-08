У Широкиному йде інженерна розвідка, після чого почнеться його розмінування

Про це повідомив представник адміністрації президента (АП) з питань АТО Олександр Мотузяник. На Маріупольському напрямку зафіксовано неодноразове застосування важкого озброєння з боку незаконних збройних формувань. "Зокрема, стався потужний мінометний і артилерійський обстріл наших позицій в районі Гранітного і Новогригорівки", - повідомив він.

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Також, повідомив представник АП з питань АТО, в темний час доби противник здійснив ряд збройних провокацій від Павлополем з використанням великокаліберних мінометів і танків.

"В районі Широкиного фронт залишається стабільним. Зараз йде інженерна розвідка зруйнованого села, після завершення якої почнеться його розмінування", - заявив Олександр Мотузяник.

Також він зазначив, що вчора в межах Донецької та Луганської областей зафіксовано два польоти безпілотників бойовиків.