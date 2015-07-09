Українським військовим передали перші унікальні танки Т-80

Українська армія отримала першу партію відремонтованих новітніх танків Т-80.

Про це повідомляє прес-служба "Укроборонпрому".

Ремонт і модернізацію унікальної техніки за замовленням Міноборони здійснили фахівці "Харківського бронетанкового заводу", які модернізували корпуси і башти, а також обладнали танки динамічним захистом типу "Контакт", яка забезпечить порятунок від широкого спектру сучасних протитанкових засобів.

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На завод вже прибули безпосередньо ті екіпажі, які будуть експлуатувати танки Т-80. Такий підхід стане початком нової практики, яка передбачає стажування майбутніх екіпажів.

В "Укроборонпромі" також зазначили, що новітня техніка незабаром з'явиться в зоні проведення АТО.