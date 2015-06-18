Військові днями отримають сотню нових танків Т-80 - радник президента (фото)

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook радник президента України й міністра оборони Юрій Бірюков.

За його словами, даними бойовими машинами буде укомплектовано повітряно-десантні війська.

«Перші машини (Т-80 - УНІАН) вже готові, ПДВ почнуть їх приймати з дня на день ... До 100 штук (на складах - УНІАН) і вони йдуть у ПДВ», - повідомив Бірюков.

Він також додав, що попри проведення необхідної модернізації через недостатнє фінансування бойові машини не можуть бути забезпечені сучасними засобами динамічного захисту.

За інформацією держконцерну «Укроборонпром», ремонт і модернізація бойових танків Т-80 здійснюється на Харківському бронетанковому заводі.

Як повідомляв УНІАН, з початку року «Укроборонпром» передав військовим 797 одиниць військової техніки. У 2015 році «Укроборонпром» планує випустити 40 танків «Оплот», а в 2016 році вийти на рівень виробництва 100-120 одиниць на рік. Також цього року концерн планує випустити 150 машин «Дозор-Б», модернізувати БМП-1 і надати на озброєння ЗСУ нову бойову машину піхоти на базі танка Т-64.

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Довідка УНІАН. Т-80 - основний бойовий танк, який виготовляли в СРСР. На базі Т-80 було розроблено модернізований український танк Т-84, на основі якого пізніше було створено танки «Ятаган» і «Оплот».

За даними щорічного звіту Лондонського Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS), у 2013 році в Україні на зберіганні було 165 танків Т-80.

Державний концерн «Укроборонпром» створено в 2010 році з метою забезпечення ефективного функціонування та управління суб'єктами господарювання державного сектору економіки, які здійснюють господарську діяльність у сфері розробки, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової і спеціальної техніки та боєприпасів і беруть участь у військово-технічному співробітництві. До складу концерну входять 134 підприємства ОПК України.