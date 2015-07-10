З полону бойовиків звільнено ще 10 українців - Порошенко

Президент України Петро Порошенко заявляє, що з полону бойовиків звільнено 10 українців.

Про це він повідомив у Facebook.

"Друзі, гарна новина - з полону звільнено 10 наших хлопців! Вже скоро їхні родини зможуть обійняти Героїв", - написав президент.

В СБУ додали, що 10 заручників звільнено в рамках Мінських домовленостей.

Серед них - 8 військовослужбовців з 17-ї танкової бригади, батальйону "Айдар", 40-ї бригади, 43-ї бригади та двоє волонтерів, уточнили в СБУ, назвавши прізвища звільнених: Шанідзе, Бондарук, Семенюк, Швирєв, Пархоменко, Нігматуллін, Різаєва, Харатін, Ткаченко, Старцев.

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Обмін відбувся у форматі "10 на 10" у селищі Щастя Луганської області, йдеться в повідомленні.