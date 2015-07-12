Бойовики концентрують військову техніку поблизу Маріуполя - ОБСЄ

Незважаючи на заяви всіх сторін конфлікту на Донбасі, що важкі озброєння були відведені на відповідне мінським угодами відстань, у Спеціальній моніторингової місії (СММ) ОБСЄ продовжують фіксувати техніку поблизу лінії розмежування сторін.

Як повідомляє Українська правда, про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ.

"Безпілотні літальні апарати (БПЛА) СММ продовжують спостерігати концентрацію військової техніки в районі контрольованого "ДНР" Комсомольського (76км на північний схід від Маріуполя), помічено 6 танків, 41 бронетранспортер (БТР) і більше 40 військових вантажівок Різні типи", - йдеться у звіті, заснованому на інформації до 19:30 суботи, 11 липня.

Читайте такожСили АТО запобігли прориву диверсантів за лінію розмежування поблизу Талаківки – прес-центрКрім цього, наголошується в документі, в контрольованому "ДНР" Безіменному (30 км на схід від Маріуполя) БПЛА спостерігали 3 танки, БТР, 28 бронемашин і 30 військових вантажівок.

У Луганській області СММ спостерігала 6 основних бойових танків (ОБТ Т-72) і 1 Т-64 в районах, контрольованих урядом України, в підконтрольних "ЛНР" районах області співробітники Місії побачили 2 танка Т-64.