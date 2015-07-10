Місія ОБСЄ зафіксувала понад 300 фактів ведення вогню в районі Донецького аеропорту

Про це йдеться у звіті місії за 9 липня, опублікованому сьогодні.

Спостерігачі зазначають, що незважаючи на те, що рівень насилля став значно меншим в районі Донецького аеропорту у порівнянні з попереднім днем, все одно він залишається високим.

Місія, займаючи позиції на підконтрольному бойовикам "ДНР" центральному залізничному вокзалі Донецька, поміж 7:50 та 13:00 чула сплеск від 103 вхідних, 98 вихідних та 9 невизначених вибухів.

Читайте такожОБСЄ: Сторони продовжують посилювати оборонні позиції вздовж лінії розмежування на Донбасі

За оцінкою місії, постріли велися з артилерії та мінометів з позицій 3-10 км з боку північного сходу, півночі, північного заходу та заходу від місця розташування спостерігачів.

Займаючи ті самі позиції, місія з 12:45 до 18:00 зафіксувала ще 121 випадок ведення вхідного та вихідного вогню з артилерії та мінометів, зеніток, а також з легкої та стрілецької зброї.

Читайте такожЗа добу на Донбасі загинули двоє українських військових, 10 поранених

Раніше УНІАН повідомляв, що ситуація на сході України залишається стабільно неспокійною, але контрольованою з боку сил антитерористичної операції. В прес-центрі АТО зауважили, що останніми днями проросійські бандформування все частіше обстрілюють артилерією населені пункти, де мешкають мирні громадяни.