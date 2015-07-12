Ситуація на сході України знову загострюється

Про це йдеться в повідомленні прес-центру АТО на сторінці в соцмережі. "Зокрема, артилерійські обстріли по позиціях сил АТО відбулися з 21.00 до опівночі в районах населених пунктів Піски, Авдіївка, Опитне, Луганське, Старогнатівка, Лозове, Водяне, поблизу Донецького аеропорту тощо. О 22.40 в районі Трьохізбенки окупанти вели обстріл наших позицій 122-мм реактивними снарядами", - говориться в повідомленні.

Читайте такожБойовики концентрують військову техніку поблизу Маріуполя - ОБСЄВчора українські воїни відбили дві атаки противника. Групи бойовиків чисельністю 15-20 осіб намагалися захопити або прорватися повз опорні пункти наших військ. "О 21.15 - поблизу населеного пункту Авдіївка, о 21.35 - поблизу Верхньоторецького. Українські бійці дали гідну відсіч нападникам та змусили їх відступити", - повідомили в прес-центрі.

Сьогодні, 12 липня, з опівночі до 6-ї ранку, бойовики продовжили обстріли. "З 02.17 по 02.25 з артилерії калібру 152 мм кремлівські найманці обстріляли житлові квартали міста Попасна з напрямку міста Первомайськ. А опівночі та близько 2-ї ночі – бойовики вели обстріл по наших позиціях в районі міста Авдіївка, селищ Світлодарськ та Луганське", - йдеться в повідомленні.

"Українські воїни стійко утримують позиції по всій лінії розмежування. Спроби російських окупантів знайти прогалини в нашій обороні залишаються марними", - підсумували в прес-центрі.