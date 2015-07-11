Штаб АТО: бойовики демонтують обладнання Горлівського машзаводу, ріжуть вагони на металобрухт
На залізничній станції Чорнухине, що біля Дебальцевого, бойовики ріжуть на металобрухт залізничні вагони
Бойовиками проводить демонтаж виробничого обладнання на Горлівському машинобудівному заводі.
Про це повідомив речник Адміністрації президента з питань Антитерористичної операції Андрій Лисенко на брифінгу в Києві.
Він зазначив також, що аналогічна ситуація – на залізничній станції Чорнухине, що біля Дебальцевого, де бойовики ріжуть на брухт залізничні вагони.
Читайте такожСитуація в зоні АТО: бойовики всю ніч обстрілювали околиці Кірового та Кримського
Як повідомляв УНІАН, 28 червня сайт міста Донецька «62.ua» з посиланням на місцевих жителів інформував, що у зруйнованому бойовиками аеропорту Донецька ведуться роботи з різання металу на брухт: «далі купи брухту йдуть у бік Росії тими залізничними потягами, які прибули з РФ з військовою технікою і боєприпасами на Донбас».