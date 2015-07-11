Штаб АТО: бойовики демонтують обладнання Горлівського машзаводу, ріжуть вагони на металобрухт

Бойовиками проводить демонтаж виробничого обладнання на Горлівському машинобудівному заводі.

Про це повідомив речник Адміністрації президента з питань Антитерористичної операції Андрій Лисенко на брифінгу в Києві.

Він зазначив також, що аналогічна ситуація – на залізничній станції Чорнухине, що біля Дебальцевого, де бойовики ріжуть на брухт залізничні вагони.

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Як повідомляв УНІАН, 28 червня сайт міста Донецька «62.ua» з посиланням на місцевих жителів інформував, що у зруйнованому бойовиками аеропорту Донецька ведуться роботи з різання металу на брухт: «далі купи брухту йдуть у бік Росії тими залізничними потягами, які прибули з РФ з військовою технікою і боєприпасами на Донбас».