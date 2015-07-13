З кінця квітня ситуація з безпекою на Донбасі погіршилася - ОБСЄ

Як повідомляє Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ у Facebook, про це голова місії сказав сьогодні на прес-конференції у Відні (Австрія).

Апакан зазначив, що з часу його минулого виступу перед Постійною Радою ОБСЄ у Відні, що відбувся 23 квітня, ситуація на сході України погіршилася.

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"Кількість порушень режиму припинення вогню збільшилася з обох сторін, площа поширення щодо населення стала більшою, бойові дії повернулися до міст та районів, де було тихо впродовж декількох місяців", - наголосив Апакан.

Також він зазначив, що загрозою для цивільного населення є знищення інфраструктури водопостачання.

Апакан додав, що моніторингова місія сприяє установленню локальних дотримань режиму припинення вогню, щоб дозволити проводити роботи з розмінування та ремонтування пошкоджених об'єктів.