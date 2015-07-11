На Донбасі зруйновано або пошкоджено будинок кожної п'ятої родини переселенців - ООН

Про це, як передає Радіо Свобода, повідомили у прес-службі представництва Управління Верховного комісара ООН у справах біженців в Україні.

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"1 з 5 родин переселенців стверджує, що їх будинки в зоні конфлікту були повністю зруйновані або сильно пошкоджені", - йдеться у повідомленні УВКБ ООН в Україні у Twitter.

У Мінсоцполітики повідомили, що станом на 6 липня було зареєстровано 1 мільйон 369 тисяч 844 внутрішніх переселенців із Донбасу та Криму.

Згідно з останніми даними офісу ООН з координації гуманітарних зусиль, кількість жертв конфлікту на Донбасі сягнула 6 тисяч 500 осіб, ще 16 тисяч було поранено.

Окрім того, за даними ООН, надання гуманітарної допомоги в Україні потребують 5 млн людей, тобто "майже кожен дев'ятий" її житель.

Про це 10 липня повідомило Управління ООН з координації гуманітарних питань (УКГП).

Пріоритетну увагу при наданні допомоги ООН та її партнери приділяють тим, хто живе поблизу лінії зіткнення, а також "трьом мільйонам людей, які живуть у не контрольованих урядом районах".